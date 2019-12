Didier Deschamps : Son fils Dylan fou de Mathilde, divinement décolletée

Tous les ans, à la même période, Dubaï attire de nombre de footballeurs et familles de footballeurs. Chaque fin d'année est marquée par la cérémonie des Globe Soccer Awards qui récompense le meilleur du football mondial. L'édition 2019 s'est déroulée le dimanche 29 décembre.

Arrivés quelques jours auparavant aux Emirats arabes unis, Dylan Deschamps, le fils unique de 23 ans de Didier Deschamps, et sa compagne Mathilde ont assisté à la soirée. Leur présence aux Globe Soccer Awards a été illustrée en images, avec une courte vidéo publiée par Mathilde dans ses stories Instagram. Le couple était parfaitement assorti puisque Dylan Deschamps portait un costume gris et sa compagne une robe dans la même teinte, très décolletée. Les amoureux, toujours aussi complices, ont notamment assisté au sacre de Cristiano Ronaldo, désigné meilleur joueur de l'année devant sa famille.

Au lendemain de cette soirée sportive, Dylan Deschamps et sa compagne sont repassés en mode détente en se dévoilant dans le cadre de leur somptueux hôtel de Dubaï, le One&Only The Palm. Au programme de leur journée du lundi 30 décembre, farniente et bronzette au bord de la piscine et bien évidemment des baisers. Mathilde a partagé une séquence durant laquelle elle embrasse son amoureux.

En revanche, aucune image de Didier Deschamps et de sa femme Claude... Impossible alors de savoir si le sélectionneur de l'équipe de France et son épouse accompagnent leur grand fils pour ce séjour dans les Emirats arabes unis.

Depuis quelques mois, Dylan Deschamps vit éloigné de sa belle Mathilde. En effet, le jeune homme a déménagé à Londres alors que sa compagne habite toujours sur la Côte d'Azur. Alors ces moments passés à deux sont on ne peut plus précieux...