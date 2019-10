Didier Deschamps ému : sa très belle déclaration à sa femme Claude

Le vendredi 11 octobre 2019, à l'issu du match opposant l'Islande à la France, TF1 diffusera à partir de 22h55 le documentaire Didier face à Deschamps, réalisé par son fidèle ami Nagui.

Une semaine avant la diffusion de ce film consacré à la carrière du sectionneur de l'équipe de France de football, Nikos Aliagas a eu le privilège de le rencontrer pour son émission hebdomadaire 50 Mn Inside proposée par TF1 le samedi 5 octobre 2019. Didier Deschamps a accepté de revenir sur 5 moments clé de sa vie. Parmi eux, la naissance de son fils unique, Dylan, en 1996.

C'est avec beaucoup d'émotion que l'ancien footballeur professionnel de 50 ans a redécouvert des images tournées à cette époque. Didier Deschamps y apparaît en Bretagne, à Concarneau, aux côtés de sa femme Claude. Le couple vient tout juste d'accueillir son premier enfant. Alors joueur à la Juventus de Turin, en Italie, Didier Deschamps a eu la chance de pouvoir être présent pour la naissance de son fils mais a dû repartir juste après, ne pouvant pas aider son épouse à la maternité.

En revoyant ces images, Didier Deschamps a lâché quelques confidences à Nikos Aliagas sur sa femme, son fils, "l'essentiel, les piliers." "Ce sont les personnes les plus importantes. Il y a les satisfactions, les bonheurs dans la vie professionnelle, mais rien ne sera au dessus de l'arrivée d'un enfant. Même si c'est ma femme Claude qui s'en est surtout occupé parce que je n'étais pas toujours là", a-t-il déclaré. Ému en évoquant ceux qui comptent le plus pour lui, Didier Deschamps a également ajouté : "La présence de ma femme a été, et est toujours, et sera, très importante."

Impensable par exemple pour le sélectionneur de l'équipe de France de ne pas vivre ses succès sportifs sans sa femme et son fils, qui l'accompagnent dans cette grande aventure en assistant aux matches importants des Bleus. Comme celui contre la Croatie le 15 juillet 2018 et la victoire en finale de la Coupe du monde en Russie.

En couple depuis plus de trente ans, Claude et Didier Deschamps forment la meilleure des équipes.