Dylan Deschamps met le paquet pour l'anniversaire de sa compagne

Attention, torrent d'amour en vue... !

Comblé depuis bientôt trois ans grâce à la femme qui partage sa vie amoureuse, Dylan Deschamps n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. Mardi 23 juin 2020, il a une nouvelle fois prouvé combien il aimait sa compagne Mathilde en la mettant largement à l'honneur sur Instagram. La jeune femme méritait au moins ça en ce jour si particulier, celui de son anniversaire.

Pour témoigner tout son amour à sa belle, le fils unique de Didier Deschamps a publié un flot de photos dans ses stories Instagram, les commentant le plus souvent de doux mots : "Coeurs sur toi", "Ma petite fleur de Jasmin", "Happy birthday ma petite poupée". Sur l'une des photos, Dylan Deschamps s'est montré un peu taquin, en se moquant gentiment du look de Mathilde, une vraie fashionista. "Quand tu veux figurer dans le clip de Gradur avec ton bob..."

Très attentionné et toujours aux petits soins pour sa moitié, le jeune homme de 25 ans n'avait bien évidemment pas manqué de l'inviter au restaurant pour son anniversaire.

D'ordinaire, Dylan Deschamps et sa compagne passent plus de temps séparés qu'ensemble, mais la crise sanitaire a permis d'inverser la tendance. Le fils de Didier Deschamps a déménagé il y a quelques mois en Angleterre, à Londres, pour sa carrière, tandis que Mathilde est quant à elle restée dans le Sud de la France. Les tourtereaux se sont rencontrés dans une école de commerce de la Côte d'Azur.

Lorsque le confinement a été décrété en France, Dylan Deschamps est revenu en France, auprès de Mathilde, mais également de son célèbre papa qui s'est montré particulièrement discret ces derniers mois, la saison footballistique française étant au point mort, contrairement aux autres pays européens. Depuis mars dernier, le quotidien de Dylan Deschamps et de Mathilde est ainsi fait de belles virées en mer, d'apéritifs avec vue sur la Méditerranée et de longs et agréables moments passés en maillots de bain.