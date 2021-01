Didier Deschamps, papa dur avec son fils Dylan : "Je suis parfois allé trop loin"

Didier Deschamps a la culture de la gagne ! "Je suis né comme ça, c'est dans les gènes", explique-t-il au Figaro. le sélectionneur de l'équipe de France l'a transmise à son fils unique Dylan, mais reconnaît avoir été dur avec lui. Enfant, le jeune homme pouvait compter sur sa mère pour respirer un peu...

La nécessité de se faire vacciner, les réclamations pour un retour de Karim Benzema chez les Bleus, sa famille... Didier Deschamps s'est livré au Figaro dans un entretien paru lundi 17 janvier 2021. Il y évoque donc son épouse, Claude Deschamps, et leur fils Dylan (24 ans). L'ancien joueur reconverti coach souhaitait qu'il hérite de son appétence pour la gagne. Il reconnaît également avoir été "un peu dur" avec lui.

Je suis parfois allé trop loin. Au grand dam de ma femme...

"J'ai parfois été un peu trop exigeant avec mon fils Dylan. J'en ai discuté avec lui. Je ne vais pas dire qu'il me remercie, mais il considère que ça lui a apporté un plus. J'ai été un peu dur, mais je suis comme ça, c'était aussi pour son bien, explique Didier Deschamps. Sur certains gamins, ça peut être contre-productif, mais avec lui, ce n'est pas le cas. Je suis parfois allé trop loin. Au grand dam de ma femme (sourire) qui me répétait souvent cette phrase : 'laisse-le un peu...' Et non je ne trouve pas qu'il faille 'laisser'."

Le parrain de l'opération Pièces Jaunes ajoute : "À la limite, je pouvais faire semblant de le laisser gagner. Pas souvent (rires). Mais maintenant, je le vois, il déteste perdre aux cartes ou dans toute autre chose. Ça forge un caractère, un état d'esprit. Mon fils aime le sport mais n'est pas dans ce domaine, ça lui servira dans son travail."