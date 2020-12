Didier Deschamps : Sa plainte contre Eric Cantona jugée nulle

Didier Deschamps s'impose sur le terrain, mais s'incline au tribunal ! Sa plainte contre Eric Cantona a été déclarée nulle. Le sélectionneur de l'équipe de France poursuivait l'acteur et ancien footballeur pour diffamation.

L'info est tombée ce vendredi 11 décembre 2020. La plainte en diffamation de Didier Deschamps contre Eric Cantona a été déclarée nulle par le tribunal correctionnel de Paris, pour des raisons de procédure. L'instance a considéré que la rédaction de la plainte engendrait "une incertitude quant à l'étendue des faits dont avait à répondre le prévenu" Eric Cantona. Ses propos visés par la diffamation n'étaient pas clairement définis.

Didier Deschamps accuse Eric Cantona de l'avoir diffamé à la veille de l'Euro 2016. Dans une interview accordée au Guardian, le héros du film télévisé Dérapages (diffusée sur Arte) s'était interrogé sur l'absence des footballeurs Karim Benzema et Hatem Ben Arfa dans la liste des 23 joueurs retenus pour le tournoi. "Une chose est sûre, Benzema et Hatem Ben Arfa, ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert", avait déclaré l'ex-capitaine des Diables Rouges de Manchester United.

Il avait ajouté : "Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique." Ses dires faisaient écho à ceux de Karim Benzema dans le quotidien sportif espagnol Marca. Le n°9 du Real Madrid, encore auteur d'un doublé cette semaine en Ligue des Champions, soupçonnait Didier Deschamps d'avoir cédé à la pression d'une partie raciste de la France.

L'avocate d'Eric Cantona, Me Céline Bekerman, s'est immédiatement félicité de "cette victoire" et considère que "justice a été faite". Didier Deschamps dispose de dix jours pour faire appel. Les deux ex-athlètes ont évolué ensemble en équipe de France.

En attendant, DD a pris connaissance de sa poule pour les qualifications au Mondial 2022, qui se jouera au Qatar. Les Bleus affronteront l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan.