Eric Cantona : Son légendaire coup de pied à un spectateur qui l'insultait...

Looking For Eric (2009), Les Kaïra (2012), la série Le Voyageur... Au cinéma et à la télé, Eric Cantona enchaîne les rôles. L'acteur crevait déjà le petit écran quand il était footballeur. Le légendaire attaquant marié à Rachida Brakni a notamment choqué le Royaume-Uni et le monde après une violente altercation avec un supporter, et avait échappé de peu à la prison.

L'incident remonte au 25 janvier 1995. Manchester United affrontait le club londonien de Crystal Palace, en journée de Premier League, le championnat anglais. Eric Cantona jouait, vêtu de son n°7 devenu fétiche. Il fut exclu par l'arbitre de la rencontre, après un geste de colère contre le défenseur adverse Richard Shaw. Au moment de quitter la pelouse, Eric Cantona saute au premier rang de la tribune et assène un coup de pied sauté à un spectateur, Matthew Simmons, assis 11 rangs plus haut mais qui s'était rapproché des stadiers pour l'insulter. "Retourne en France, sale bâtard de Français", lui aurait hurlé le supporter.

L'ancien président François Mitterand appelé à la rescousse

Déjà sanctionné par son club et la ligue de football anglaise, Eric Cantona est ensuite inculpé pour agression. Le Diable rouge de l'époque reconnaît les faits. Le 23 mars 1995, près de deux mois après les faits, il est condamné à deux semaines de prison, une peine qui sera réduite à 120 heures de travaux d'intérêt général après appel. En conférence de presse suite à sa condamnation, Cantona avait fait une déclaration devenue mythique : "Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer."

Avant le procès, sa mère avait appelé Guy Roux, son ancien entraîneur à l'AJ Auxerre, et lui avait demandé s'il pouvait faire quelque chose. Le coach était alors entré en contact avec le président de la République de l'époque, François Mitterand. Ce dernier lui avait promis d'intervenir si nécessaire.

En 2021, Eric Cantona fera à nouveau face à la justice. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps l'a poursuivi pour diffamation suite à ses propos sur la mise à l'écart des joueurs Karim Benzema et Hatem Ben Arfa à l'Euro 2016. Eric Cantona imputait leur non-sélection pour le tournoi à leurs origines maghrébines et avait soupçonné Didier Deschamps d'être raciste.

Le procès a été reporté au 12 octobre 2021 pour cause de grève des avocats.