Didier Deschamps : Comment sa femme Claude l'a remis sur le droit chemin

Ce jeudi 15 octobre 2020, lendemain de victoire de l'équipe de France face à la Croatie en Ligue des Nations, Didier Deschamps fête son anniversaire ! À défaut d'une grande fête, impossible à organiser à cause des restrictions de la Covid-19, le sélectionneur des Bleus a certainement reçu les messages de ses joueurs, de ses proches et de son "pilier", son épouse Claude. DD l'a rencontrée en il y a trente-cinq ans, une rencontre qui l'a "remis dans le droit chemin"...

"Footballeur est un métier à risque", écrit Adil Rami dans son livre, Autopsie. Ces risques, Didier Deschamps les a courus bien avant l'ancien défenseur de l'OM, et il y a échappé grâce à son épouse, Claude. Ils se sont rencontrés en 1985, année des débuts en professionnel de Didier Deschamps avec le FC Nantes. L'ex-milieu de terrain, alors âgé de 19 ans, commence une nouvelle vie. Il gagne de l'argent, devient célèbre et profite de ces avantages, jusqu'à tomber dans l'excès.

"Elle m'a connu à un moment où j'étais un peu dans une période 'amusements'. Gentils, mais amusements, fêtes, profiter de la vie... J'avais l'opportunité de gagner, déjà à l'époque, un petit peu d'argent et de pouvoir en profiter. Chose que je n'ai pas faite les années avant. Donc on est un peu dans l'excès certainement, explique Didier Deschamps dans le documentaire Didier face à Deschamps, réalisé par son ami Nagui et diffusé en octobre 2019. Le fait que je la rencontre, et qu'on puisse vivre ensemble, au quotidien, eh bien oui, ça a été stabilisateur. Ça a forcément calmé mes ardeurs festives. Et elle m'a remis dans le droit chemin."

Claude Deschamps l'a également suivi en équipe de France, à l'Olympique de Marseille, aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus Turin, à Chelsea puis Valence, où il met un terme à sa carrière de footballeur à l'issue de la saison 2000-2001.

Aujourd'hui, Didier Deschamps continue son aventure en qualité d'entraîneur, à Monaco, à Turin, à Marseille et désormais chez les Bleus.