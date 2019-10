Didier Deschamps et Nagui : Leurs femmes Claude et Mélanie "sont deux amies"

Lors de l'été 2018, juste après la Coupe du monde remportée par la France en Russie, Nagui a décidé de se lancer dans la production d'un documentaire sur Didier Deschamps, avec qui il était alors en vacances du côté de Saint-Tropez. Leurs épouses respectives, Mélanie Page et Claude Deschamps, étaient également présentes. Ce documentaire intitulé Didier face à Deschamps est diffusé ce vendredi 11 octobre 2019 sur TF1, à l'issue du match Islande-France.

Pour Le Parisien, Nagui revient sur la naissance de ce projet il y a un peu plus d'un an. "On était à table en famille et Didier a dit qu'il donnait mes coordonnées à telle boîte de production qui avait besoin de témoignages pour un documentaire. Je lui en déconseille certaines. Claude, son épouse, me dit alors : 'Tu ne proposes rien, toi.' Et les deux me chauffent en me disant de le faire. La réflexion a duré plusieurs jours, mais je leur ai dit que, si je le faisais, Claude, Dylan, son fils, Pierre, son papa, devaient témoigner. Et c'est Dylan qui a dit qu'il fallait aussi des gens qui ne l'apprécient pas", raconte-t-il.

La personne la plus difficile à convaincre a été Claude Deschamps. Nagui le raconte à L'Équipe ce 11 octobre : "Je lui ai dit : 'Faisons l'interview et après tu verras ce que cela donne et tu me diras si on te laisse ou pas.' Elle a vu le doc et m'a dit : 'Bon, tu m'enlèves.' J'ai répondu : 'OK, mais il me fait une bonne raison.' Elle pensait ne rien apporter, que c'était consacré à Didier, pas à elle..." Finalement, Nagui a laissé Claude Deschamps dans le documentaire, alors que l'épouse de Didier Deschamps lui avait de nouveau demandé d'être coupée. "C'est juste de la pudeur. Elle est essentielle dans la vie de Didier et, si vous l'enlevez, ce n'est plus le même film", se défend-il.

Mélanie et Claude se voient sans nous

Si Nagui s'est permis d'aller à l'encontre de la demande de Claude Deschamps, c'est parce que l'animateur et producteur de 57 ans connaît intimement le couple Deschamps. Il est ami depuis vingt ans avec le sélectionneur de l'équipe de France de football et leurs épouses le sont tout autant. "Mélanie et Claude sont deux amies. Elles se voient sans nous. On a les oreilles qui sifflent dans ces moments-là", confie Nagui avec humour au Parisien.

Malgré leurs emplois du temps respectifs très chargés, les couples d'amis arrivent quand même à passer des moments ensemble. "Avec Claude, ils montent à Paris de temps en temps. Ils ont la gentillesse d'aller voir Mélanie au théâtre. Et quand on descend sur la Côte d'Azur (où vit Didier Deschamps), on essaie de faire un repas ou de passer plusieurs jours ensemble. Encore plus quand les enfants sont là", partage Nagui.

Claude, la chef de la maison

Bien qu'extrêmement discrète, Claude Deschamps est la clé de voûte de la vie de son célèbre mari. Celle sans qui construire une solide vie de famille aurait été impossible. Didier Deschamps n'hésite pas à la qualifier de chef à la maison dans son interview accordée au Figaro. "C'est elle qui prend les décisions pour la maison ou, en grande partie, l'éducation de mon fils. Heureusement, parce que je n'ai pas toujours été là. Après, on discute beaucoup ensemble, mais il y a certains domaines qui sont plus de son ressort que du mien", confie le sélectionneur.

Le 5 octobre dernier, lorsqu'il avait accordé une interview à Nikos Aliagas pour son émission hebdomadaire 50 Mn Inside (TF1), Didier Deschamps s'était montré particulièrement touchant en parlant de sa femme et en revoyant des images tournées en 1996 en Bretagne, juste après la naissance de Dylan. "Il y a les satisfactions, les bonheurs dans la vie professionnelle, mais rien ne sera au-dessus de l'arrivée d'un enfant. Même si c'est ma femme Claude qui s'en est surtout occupée parce que je n'étais pas toujours là", avait-il déclaré. L'ancien footballeur professionnel de 50 ans avait également ajouté : "La présence de ma femme a été, et est toujours, et sera très importante."

Le documentaire Didier face à Deschamps produit par Nagui est à découvrir le 11 octobre 2019, sur F1, à partir de 22h45.