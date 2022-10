Jonathan Clauss au lit avec sa belle Pauline : la star de l'OM dévoile un tatouage impressionnant !

C'est un match qui devrait faire énormément de bien à l'Olympique de Marseille et à ses nombreux supporters. Devenu la risée de l'Europe pour ses résultats catastrophiques en Ligue des Champions ces dernières années, le club olympien a réussi un superbe match hier soir face au Sporting Portugal. Sans Dimitri Payet laissé sur le banc, les Phocéens ont pu compter sur le talent de Jonathan Clauss pour faire la différence face aux Portugais. Auteur d'une superbe passe décisive, il est malheureusement sorti sur blessure, mais visiblement rien de trop grave pour le joueur de l'équipe de France, qui s'est affiché tout sourire après la rencontre sur le compte Instagram de sa compagne, Pauline.

En couple depuis plus de trois ans avec la superbe brune, les deux tourtereaux ont déménagé cet été de Lens à Marseille et tout semble parfaitement se passer. Si l'on ne sait pas exactement ce qu'elle fait dans la vie, la jeune femme est en tout cas très suivie sur Instagram où elle compte plus de 30 000 abonnés. Elle se montre très active sur la plateforme et partage régulièrement des photos des nombreux voyages qu'elle effectue à travers la planète. Elle aime également montrer des petits moments de vie dans sa story et c'est exactement ce qu'elle a fait hier soir après le match de son chéri.

Un tatouage impressionnant inspiré de la mythologie égyptienne

Sur une courte vidéo qu'elle a publiée après la rencontre, on peut la voir toute heureuse, allongée dans son lit au côté de son amoureux, lui aussi très heureux de la belle soirée qu'il passe avec sa belle. "Bonne nuit", écrit simplement Pauline avant d'éteindre la lumière. Torse nu sur la vidéo, on peut ainsi voir que Jonathan Clauss s'est fait faire un énorme tatouage au niveau du torse qui semble représenter des figures de la mythologie égyptienne (la vidéo est à retrouver dans le diaporama). Une courte story que le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France a également repris sur son compte Instagram et il se veut plutôt rassurant sur sa blessure. "Merci à tous pour vos messages, le verdict tombera demain, restons positif", écrit-il en terminant par un emoji coeur rouge.