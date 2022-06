Dimitri Payet : Son fils remporte un beau trophée avec l'OM, sa femme Ludivine aux anges !

Il semblerait bien que la pomme ne soit pas tombée loin de l'arbre pour le petit Noa Payet, qui impressionne déjà avec les équipes de jeunes du club de son père. Revenu à Marseille en 2017 après deux ans en Angleterre, Dimitri Payet est un des cadres de l'équipe et visiblement il compte bien créer un lien sur le long terme avec son équipe puisqu'il a inscrit son fils dans son club. Après un début de saison compliqué en raison des jets de projectiles dont il a été la cible, le footballeur de 35 ans a encore réussi une très belle année en finissant deuxième du championnat derrière l'intouchable Paris Saint-Germain.

Si tout se passe bien sur les terrains de football pour Dimitri Payet, la vie est également très belle en dehors. En couple avec la belle Ludivine depuis plus de dix ans, les deux amoureux ont eu trois garçons, dont le petit Noa, âgé de 12 ans, qui semble suivre les pas de son père. Sur son compte Instagram, la femme du footballeur se montre active et elle aime bien partager des moments de vie en compagnie de ses enfants. Il y a deux jours, le petit Noa a gagné un trophée avec les jeunes de l'OM et elle était présente pour assister à ce beau moment de joie.

Dimitri Payet fou de joie après la victoire de Noa

En story, elle a posté une vidéo où on voit Dimitri Payet et l'équipe de son fils sauter de joie à la fin du match en scandant le fameux "Qui ne saute pas n'est pas marseillais !" et on peut voir toute la joie des enfants et des parents. Sur une seconde vidéo, on peut voir le sacre des futurs pépites de la formation marseillaise en train de soulever le trophée, tous ensemble, sous les cris de joie des parents amassés autour d'eux. Enfin, Ludivine Payet, très fière de son petit Noa, a publié une superbe photo du jeune garçon qui pose juste à côté de l'énorme trophée remporté par son équipe (photo et vidéos à retrouver dans le diaporama).

Déjà performant avec son équipe, le jeune Noa fait la fierté de ses parents, en espérant qu'un jour il atteigne le niveau de son illustre papa !