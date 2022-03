Dimitri Payet répond aux attaques sur son poids et ne mâche pas ses mots

Si la saison de l'Olympique de Marseille - actuellement deuxième du championnat - est aussi bonne, c'est en partie grâce à Dimitri Payet. L'attaquant originaire de La Réunion continue, à 34 ans, de régaler le Stade Vélodrome et les fans de l'OM avec sa technique et son pied droit magique. Avec Arkadiusz Milik, il forme une attaque performante qui permet au club phocéen de faire une belle saison. Si tout se passe pour le mieux pour le compagnon de Ludivine, cela n'a pas toujours été le cas. Connu pour son irrégularité et ses passages à vide depuis le début de sa carrière, le footballeur a souvent dû faire face aux critiques.

Parmi les attaques qu'il a souvent entendues, celles sur son poids sont certainement les plus fréquentes. À l'image d'André-Pierre Gignac, souvent tancé pour ses kilos en trop, Dimitri Payet a souvent reçu des quolibets des supporters ou des consultants qui remettent en doute son hygiène de vie. Invité par l'ancienne star du PSG Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, il a été amené à s'exprimer sur ce sujet sensible. "Je ne sais pas comment le prendre", réagit-il d'emblée, avant de mettre les choses au clair : "Actuellement je fais 1,5 kg de moins qu'à l'époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre, pour dire 's'il n'est pas bon, c'est parce qu'il est gros'".

Je pense que c'était plus ça qu'un réel problème de poids

Visiblement revenu à son poids de forme, Dimitri Payet estime donc que les critiques sur son poids n'ont jamais été justifiées. Des attaques qui peuvent être très blessantes, mais pas vraiment pour l'attaquant de l'OM, souvent la cible des supporters adverses. "Honnêtement cela ne m'a pas touché plus que ça. Ce sont des choses qui se disent et sur le moment on peut dire beaucoup de choses", estime-t-il aujourd'hui. Le surpoids n'a donc jamais été un problème pour ce père de quatre enfants. "Quand cela ne va pas dans la tête, généralement les jambes ne suivent pas. Je pense que c'était plus ça qu'un réel problème de poids", analyse le Marseillais.