Dimitri Payet tente une drôle de danse et ses enfants l'imitent parfaitement !

Il n'y a pas que le football dans la vie, il y a la danse aussi ! Véritable star de l'OM et maître à jouer de l'équipe, Dimitri Payet est un homme qui aime bien s'amuser quand il n'est pas à l'entraînement ou en train de jouer des matchs avec son club. L'attaquant de 34 ans, qui a longtemps joué en équipe de France, a connu des moments plutôt difficiles cette année puisqu'il a été victime d'un jet de bouteille lors d'un match très chaud contre Lyon. Si tout ne se passe pas comme il le souhaiterait sur les terrains, il peut se consoler auprès des siens, de sa femme Ludivine, ainsi que de ses enfants, Noa (12 ans), Milan (8 ans), Pharrell (5 ans) et Tiana (1 an).

Actif sur les réseaux sociaux, Dimitri Payet nous a fait découvrir une de ses passions hier en s'affichant avec l'influenceur Maff Derulo, très populaire sur TikTok et sur Instagram. Sur la vidéo humoristique, on peut voir les deux hommes en train de faire une danse assez particulière et faite de beaucoup de mouvements d'épaules. "Il y a des gens, quand tu essayes d'entreprendre quelque chose, ils se moquent de toi... et quand tu réussis ils disent qu'ils ont toujours cru en toi", peut-on lire sur la vidéo où le footballeur et l'influenceur semblent très sérieux sous l'oeil de la caméra.

Visiblement, cette petite danse a fait des émules puisque la femme du joueur, Ludivine, a partagé une autre vidéo toute aussi drôle dans sa story Instagram. Toujours au côté de Maff Derulo, on trouve cette fois-ci les trois garçons du couple, Noa, Milan et Pharell, tentés de reproduire la même danse des épaules que leur célèbre papa. Pari réussi pour les garçons puisque l'influenceur s'exclame "Ils l'ont !" après quelques secondes.