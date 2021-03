Dimitri Payet : Journée détente avec ses fils et sa femme, mais sans la petite dernière !

En novembre dernier, Dimitri Payet a accueilli la dernière recrue de sa famille, une fille prénommée Tiana. C'est pourtant sans elle que le footballeur, son épouse Ludivine et trois autres enfants prennent du bon temps. En attendant la reprise du championnat, les Payet profitent du soleil marseillais.

Comme ses partenaires et les nombreux supporters de l'OM, Dimitri attend la reprise du championnat avec impatience ! Il profite également de cette trêve internationale marquée par les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar pour se reposer et passer du temps en famille. Ce lundi 29 mars 2021, le footballeur de 34 ans a publié dans sa story Instagram un selfie en compagnie de son épouse Ludivine et leurs trois fils, Noa, Milan et Pharrell (11, 7 et 5 ans).

"#FamilyTime", écrit simplement @payetdimitri27 sur l'image. La petite dernière, Tiana (4 mois) est la seule absente de la photo, mais peut-être dormait-elle sagement juste à côté d'eux.