Dimitri Payet en surpoids ? Mise au point après les moqueries et les critiques

Ce vendredi 20 novembre 2020, Dimitri Payet a annoncé la naissance de son 4e enfant, une petite fille prénommée Tiana. L'heureux événement est une éclaircie dans l'horizon du footballeur, critiqué pour ses performances sportives et moqué pour une supposée prise de poids. Pourtant, un proche collaborateur assure qu'il n'a pas pris un kilo.

Cette info, le préparateur physique de l'Olympique de Marseille, José Mario Rocha, l'a révélée à La Provence. Il assure que le n°10 du club, Dimitri Payet, fait exactement le même poids que la saison précédente, malgré d'incessantes moqueries et critiques sur sa méforme attribuée à des kilos superflus. "Le même !, insiste-t-il. Le poids ne détermine pas ses performances, mais c'est tout un tas de facteurs qui les influencent."

José Mario Rocha ajoute : "Nous devons accepter que le Covid ait eu des influences négatives sur lui. C'est certain. Mais avec l'évolution de la situation, il va retrouver son niveau, celui que tout le monde connaît." En attendant, Dimitri Payet et l'OM tentent de sortir la tête de l'eau et de sauver l'honneur de Marseille, qui a perdu ses trois premiers matchs de Ligue des Champions.