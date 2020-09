Charlotte Pirroni secrètement mariée à Florian Thauvin ? Il remercie sa "femme"

Il renchérit dans une autre réponse, sur sa blessure à la cheville droite, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant cinq mois. "Pour ma famille, ma femme, cela a été une période particulière, elle était enceinte à ce moment-là. On s'est serré les coudes. On est ressortis plus forts", affirme Florian Thauvin. Ses propos donnent naissance au doute : les parents du petit Alessio (7 mois) se seraient-ils mariés, discrètement, pendant le confinement ?

En attendant une confirmation ou un démenti, Thauvin savoure son retour sur les pelouses de Ligue 1, et bientôt de Ligue des Champions. L'ailier de l'OM a notamment inscrit le but vainqueur pour son équipe lors du dernier Classico électrique face au PSG.