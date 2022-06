Florian Thauvin piégé, il provoque la colère des Marseillais : il dénonce une "trahison"!

C'est un extrait qui n'était censé jamais être rendu public et pourtant, après une erreur de la part de RMC, une partie enregistrée en off de l'interview de Florian Thauvin pour l'émission Rothen s'enflamme s'est retrouvée en ligne. Une séquence qui n'a pas échappé aux internautes, qui se sont empressés de le partager sur les réseaux sociaux. Dessus, on entend l'ancienne star de l'Olympique de Marseille discuter avec l'animateur de l'émission et le journaliste Jean-Louis Tourre sur certaines raisons qui l'ont poussé à quitter la cité phocéenne pour le Mexique. "Je n'ai pas pu en parler pendant l'interview, mais rien que pour mon fils. Aujourd'hui il a 2 ans, il parle Français avec nous, Espagnol avec la nounou, et il va à l'école à l'American School. C'est un truc de fou !", s'exclame-t-il.

Le journaliste lui rétorque alors : "Mais en vrai, tu ne t'imaginais pas l'élever à Marseille, non ? Au milieu des dingos", ce à quoi Florian Thauvin répond : "Je suis honnête, ça, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais c'est vrai que quand j'ai eu l'offre de prolongation de l'OM, et ils m'ont fait un contrat de fou, je me suis dit 'mon fils, il a 2 ans, c'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille, comme ça'. Et même moi et ma femme, on n'en pouvait plus. On était tous les jours dans l'appartement avec le petit, on ne pouvait pas sortir". Une séquence qui a créé une très grosse polémique chez les supporters de l'OM, qui se sentent trahis par le compagnon de Charlotte Pirroni.