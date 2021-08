Florian Thauvin et Charlotte Pirroni veulent un deuxième enfant, avec une préférence

Une nouvelle vie commence pour Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ! Une vie au Mexique, où le couple et leur fils Alessio se sont installés après l'arrivée du footballeur au Club Tigres. La petite famille pourrait également s'agrandir, comme l'a révélé l'ex-dauphine de Miss France.

Mardi 17 août 2021, Charlotte Pirroni a eu 27 ans ! Ses abonnés Instagram se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et ont eu l'opportunité de lui poser des questions. La birthday girl y a répondu dans sa story du jour. Entre deux indications sur ses tenues, Charlotte a satisfait la curiosité d'un(e) internaute, qui elle envisageait de concevoir "un frère ou une soeur pour Alessio", son fils de 18 mois.

"Une petite soeur ça serait trop cool, a écrit la jolie brune. Puis il s'occupe tellement bien des tortues que je ne me fais pas de soucis pour son futur petit frère ou petite soeur." À une autre question portant sur le caractère de son petit garçon, Charlotte révèle : "Trop rigolo, gentil et câlin, curieux, têtu. Quand il n'y arrive pas il s'énerve tout seul, donc impatient et très vif. Il retient tout très rapidement. Et il a un bon coup de fourchette comme dirait ma mère".