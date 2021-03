Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ébahis devant les premiers pas de leur fils Alessio, un grand moment

Huitième de Ligue 1, une seule victoire lors des six dernières rencontres, un changement d'entraîneur... L'OM et Florian Thauvin traversent une période difficile. Le footballeur garde le sourire grâce à sa petite famille et à son fils, Alessio. Il a publié une vidéo du petit garçon en train de faire ses premiers pas.

Florian Thauvin compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram ! Un million d'internautes avec qui il partage son quotidien de joueur à l'OM et qu'il invite virtuellement dans sa maison. Ce fut le cas ce lundi 8 mars 2021. Le champion du monde et jeune papa de 28 ans a posté dans sa story du jour une vidéo, certainement filmée par sa compagne Charlotte Pirroni, de leur fils Alessio.

Debout près d'un canapé, le petit garçon de 13 mois se retourne vers son papa et marche en sa direction. "Les premiers pas du petit roi", écrit @flotov sur la vidéo.