Florian Thauvin papa : comment Charlotte Pirroni lui a annoncé sa grossesse

En février dernier, Florian Thauvin est devenu papa pour la première fois. Il a accueilli un garçon avec sa ravissante compagne Charlotte Pirroni, un petit Alessio, qui les comble de bonheur.

Le 19 mai 2020, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille et champion du monde 2018 a partagé un moment très particulier de sa vie privée. Le footballeur de 27 ans a choisi de révéler au 1,1 million d'abonnés qui le suivent sur Instagram comment il a appris qu'il allait être papa.

Pour cette grande annonce, Charlotte Pirroni lui avait réservé une belle surprise, pour que l'un et l'autre n'oublient jamais ce moment. L'ancienne prétendante au titre de Miss France et la star de l'Olympique de Marseille étaient alors en vacances à Las Vegas... Dans la chambre de leur hôtel, la belle Charlotte avait gonflé plusieurs ballons pour un message fort : "Future daddy". Le couple n'avait alors pas manqué d'immortaliser cet instant unique et si précieux et Florian Thauvin a ressorti une photo de ce jour à jamais gravé dans son coeur. "Souvenir incroyable à Las Vegas où ma femme @charlottepirroni m'a fait la surprise de l'arrivée de notre petit trésor", a commenté, avec émotion, le footballeur en légende. L'émotion de revivre cet instant a été tout aussi intense pour sa compagne. "Le meilleur moment de notre vie. @flotov je t'aime", a écrit Charlotte Pirroni dans la section réservée aux commentaires.