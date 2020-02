Florian Thauvin papa : Charlotte Pirroni a accouché de leur premier enfant !

Voilà une heureuse nouvelle ! Florian Thauvin et sa chérie Charlotte Pirroni, ancienne Miss Côte d'Azur 2014, sont désormais parents. Après de longs jours de silence, les amoureux ont chacun annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. C'est donc un petit garçon prénommé Alessio qui est venu agrandir la famille, le 5 février 2020.

C'est via Instagram, que le footballeur international français a annoncé la naissance de sa merveille. Sur la photo publiée, on peut le voir assis sur un tapis, au sol. Dans ses bras, il tient son bout de chou qu'il regarde amoureusement, et sa belle est à ses côtés. "J'ai l'honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio. Je suis comblé d'amour et entouré d'une famille formidable. Je suis tellement heureux de t'avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d'amour. Merci à ma femme que j'aime qui m'a fait le plus beau cadeau du monde. Une femme formidable qui m'aide à avancer et à affronter chaque étapes. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que dieu nous préserve. Je vous aime", écrit-il tendrement en légende de cette publication.

Le post, publié le 13 février 2020 a suscité plus de 152 000 likes et plus de 3 000 commentaires dans lesquels on peut lire une flot de félicitations de la part des abonnés.

Cette belle annonce survient quelques heures après celle de Boubacar Kamara, son coéquipier à l'Olympique de Marseille qui a annoncé qu'il s'apprêtait lui aussi à devenir papa.