Florian Thauvin et Charlotte Pirroni : parents comblés pour l'anniversaire de leur fils Alessio

Un entraîneur mis à pied, une 9e place au classement de Ligue 1 et une relation club-supporters chaotique : Florian Thauvin connaît un début d'année 2021 compliqué ! L'attaquant de l'Olympique de Marseille sourit grâce à sa compagne Charlotte Pirroni et leur fils. L'adorable Alessio fête son premier anniversaire, et ses parents l'ont couvert d'amour pour l'occasion.

Le 5 février 2020, Charlotte Pirroni et Florian Thauvin devenaient parents en accueillant leur premier enfant, un garçon qu'ils ont prénommé Alessio. Le couple a commémoré le premier anniversaire du bébé sur Instagram, en publiant d'adorables photos dans leurs stories du jour. "Joyeux anniversaire à notre petit amour, 1 an déjà", écrit @charlottepirroni sur un cliché du petit Alessio, tetine dans la bouche et le visage couvert d'un emoji représentant une bulle de bande-dessinée.

"Joyeux anniversaire mon petit prince", ajoute @flotov sur une photo de sa chérie et leur bambin. Grâce à sa petite famille, le footballeur de 26 ans a une raison d'être heureux et d'oublier la situation compliquée dans laquelle se trouve son club.

Dans une récente interview accordée à L'Équipe, Florian Thauvin créditait justement sa "femme" dans son processus de maturation. "Dans ma vie personnelle, quand je n'étais pas d'accord, je criais, je m'énervais. Elle m'a appris à canaliser mes émotions, et cela s'est aussi répercuté sur le terrain", confiait-il. L'ex-dauphine de Miss France aurait donc aidé son compagnon à être plus efficace. Résultat : Thauvin a déjà inscrit 6 buts et fait 6 passes décisives en championnat avec l'OM.

Ce dimanche 7 février, les Marseillais recevront le PSG pour un nouveau Clasico au Vélodrome. Le précédent, lors de la finale du Trophée des Champions, s'était soldé sur une victoire 2-1 des Parisiens.