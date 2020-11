Dimitri Payet papa pour la 4e fois : Ludivine a accouché d'une petite fille au doux prénom

En juillet dernier, alors qu'ils ne se mongtrent que très rarement ensemble, Ludivine et Dimitri Payet avaient fait une exception pour révéler le sexe de leur quatrième enfant sur les réseaux sociaux, entourés de leurs trois garçons : Noa, Milan et Pharrell, respectivement âgés de 11, 7 et 5 ans. La famille avait marqué le coup pour l'occasion, en posant devant le stade Vélodrome illuminé en rose. Et oui, ils savaient alors qu'une petite fille allait enfin rejoindre le clan ! "Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ma famille et moi avons le bonheur et l'immense joie de vous confier que notre quatrième enfant à venir sera une petite fille. Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus. Et quoi de plus symbolique que de vous faire cette annonce depuis notre Dame de la Garde en contemplant notre stade habillé de rose pour l'occasion", avait à l'époque écrit Dimitri Payet, en légende ses photos.