Dimitri Payet : Bientôt un quatrième enfant, sa femme Ludivine est enceinte

Dimitri et Ludivine Payet sont déjà parents de trois enfants. Trois garçons prénommés Noa, Milan et Pharrell, et respectivement âgés de 10, 6 et 4 ans. Les internautes s'interrogent naturellement sur le sexe du bébé. Ludivine donnera-t-elle naissance à un quatrième garçon ? Ou est-ce qu'une fille viendra réduire son infériorité numérique face aux hommes de la maison ?

Réponse dans les semaines à venir...