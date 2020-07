Dimitri Payet bientôt papa pour la 4e fois : sexe révélé, enfin du changement

Dimitri Payet est fier d'être marseillais et c'est depuis la basilique Notre-Dame-de-la-garde, édifice surplombant la Cité phocéenne que le footballeur de l'OM a choisi de partager une belle nouvelle.

Posant avec sa femme Ludivine (ce qui est rare) et leurs trois garçons, le meneur de jeu de 33 ans a révélé que son épouse attendait une petite fille. "Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ma famille et moi avons le bonheur et l'immense joie de vous confier que notre quatrième enfant à venir sera une petite fille. Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus. Et quoi de plus symbolique que de vous faire cette annonce depuis notre Dame de la Garde en contemplant notre stade habillé de rose pour l'occasion", a écrit Dimitri Payet en légende de ses trois photos. Le joueur olympien a donc eu le luxe de voir le stade Vélodrome illuminé en rose pour cette grande annonce.

Parmi les trois photos publiées, le footballeur a choisi de proposer un tendre moment avec sa femme Ludivine, habillée en blanc et dont le ventre arrondi se devine à peine. Le couple partage une étreinte.

Depuis cette publication, Dimitri Payet a bien évidemment reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de la part de son coéquipier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin, devenu papa d'un petit garçon en février dernier, ou encore de son coéquipier de l'équipe de France Benjamin Mendy.