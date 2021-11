Dimitri Payet : Après l'agression, il retrouve le sourire pour le premier anniversaire de sa fille Tiana

L'agression de Dimitri Payet, victime d'un jet de bouteille lors de l'Olimpico Lyon-Marseille le 21 novembre 2021, a choqué des millions de fans de foot. Traumatisé par ce nouvel acte de violence, le n°10 de l'OM a depuis retrouvé le sourire. Cette semaine, il a célébré un heureux événement, le premier anniversaire de sa fille.

Tiana Payet a eu un an le 20 novembre 2021. Elle a attendu quelques jours pour souffler sa toute première bougie. Ses parents, Dimitri et Ludivine Payet, lui ont organisé une adorable fête d'anniversaire et en ont partagé quelques photos dans leurs stories Instagram respectives.

Ainsi, des milliers d'internautes ont craqué devant le sourire et les yeux émerveillés de Tiana, coiffée de deux petites couettes et vêtue d'une robe de princesse rose. La birthday girl s'est également amusée avec un ballon gonflable et a été couverte de cadeaux. Enfin, elle s'est délectée de la chanson "Joyeux anniversaire" chantée en coeur par tous ses invités.

Tiana est la benjamine de la famille Payet. Née le 20 novembre 2020, la fillette a trois grands frères, Pharrell, Milan et Noah, âgés de 6, 8 et 12 ans.

C'est justement grâce à sa famille que Dimitri Payet se remet du choc de son agression du 21 novembre dernier. Le footballeur de 34 ans a reçu une bouteille d'eau en pleine tête lors du match Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille, bouteille lancée des gradins alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Rapidement interpellé, son agresseur avait été placé en garde à vue et jugé en comparution immédiate au tribunal de Lyon, le mardi 23 novembre. Wilfried Serriere a été condamné à six mois de prison avec sursis, trois ans de mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de stade au Groupama Stadium, avec une obligation de pointer au commissariat les jours de match.

Dimitri Payet s'est dispensé de la rencontre Galatasaray - Marseille, jeudi 25 novembre 2021, en Ligue Europa. Les Marseillais se sont inclinés 4-2 et sont éliminés de la compétition.