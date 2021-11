Agression de Dimitri Payet : lourde sanction contre l'auteur des faits !

Les images du match entre Lyon et Marseille, qui s'annonçait comme le sommet de la journée de championnat, ont choqué l'Europe et donné une très mauvaise image de la Ligue 1 à l'international. Alors qu'il s'apprête à tirer un corner à la cinquième minute de jeu, Dimitri Payet reçoit une bouteille d'eau en plein visage et s'effondre. Le match est arrêté et après plus de 2 heures de tergiversation, la rencontre est annulée. Un véritable fiasco qui devrait laisser des traces et faire bouger les choses pour assurer la sécurité des joueurs.

Rapidement interpellé, l'auteur des faits a été placé en garde à vue et après avoir fait sa déposition Dimitri Payet a décidé de porter plainte contre lui. Passé en comparution immédiate au tribunal de Lyon ce mardi 23 novembre, Wilfried Serriere a écopé d'une peine très lourde. Il a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis. Le tribunal a assorti la peine d'une période de probation de trois ans et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans, avec une obligation de pointer au commissariat les jours de match.

Une sanction plus clémente que la réquisition de la procureure

Si la procureure avait requis un peu plus tôt six mois de prison ferme contre l'homme de 32 ans, la sanction a été plus clémente, mais reste néanmoins importante. "Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, l'euphorie, je ne sais pas", s'est-il défendu devant le tribunal. Condamné pour "violence volontaire avec arme par destination", Wilfried Serriere devra également indemniser les parties civiles à hauteur d'un euro symbolique, comme réclamé par Dimitri Payet. Une sanction qui a certainement dû satisfaire le joueur qui s'est dit traumatisé par le projectile reçu. "J'ai maintenant peur d'effectuer des corners lorsque je joue à l'extérieur", a-t-il déclaré aux policiers venus recueillir sa déposition.

Si les sanctions contre l'auteur des faits sont désormais connues, il reste maintenant à savoir si le match sera rejoué à une date ultérieure où si une autre décision est prise par les instances du football français.