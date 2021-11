Dimitri Payet violemment touché par un projectile : les stars écoeurées, des personnes en garde à vue

C'est le genre d'incidents que l'on ne devrait jamais voir sur un terrain de football et pourtant, cela devient une habitude cette saison en Ligue 1. Alors que le championnat gagne en attractivité avec les arrivées de Lionel Messi ou Sergio Ramos et que les matchs ont rarement été aussi spectaculaires, au moins 6 incidents d'envergure ont été répertoriés depuis le début de la saison. Le dernier en date remonte seulement à quelques heures et c'était pendant le sommet de la journée, l'affrontement entre Lyon et Marseille dans ce que l'on appelle "l'olympico". Après seulement cinq minutes de jeu, le Marseillais Dimitri Payet s'en allait tirer un corner quand il a reçu une bouteille d'eau pleine en pleine tête.

Le joueur s'est effondré sur la pelouse, le match a été arrêté et les joueurs sont rentrés au vestiaire. Une situation qui a duré plus de 2 heures avant que l'arbitre et les décisionnaires ne choisissent d'interrompre définitivement la rencontre. Une situation ubuesque qui a eu le don d'énerver quelques célébrités sur les réseaux sociaux, à l'image de M. Pokora. Fan inconditionnel de l'OM, le chanteur de 36 ans était particulièrement remonté sur Twitter. "On attend qu'un gars envoie une bouteille en verre pour prendre des VRAIES mesures ? Vos huis clos ça va rien arrêter du tout. Interdiction à vie de stade pour les auteurs et 3 points sur tapis vert pour l'adversaire", réclame-t-il après l'incident.