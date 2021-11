Sergio Ramos et Pilar Rubio mettent le paquet pour les 6 ans de leur fils Marco

C'est l'une des arrivées les plus marquantes du dernier mercato estival, mais pour le moment, Sergio Ramos, comme les supporters parisiens, doivent prendre leur mal en patience. Débarqué de Madrid où il a tout gagné sous la coupe de Zinedine Zidane, le défenseur de 35 ans n'a pas encore disputé une seule rencontre avec le Paris Saint-Germain. Une situation difficile à encaisser pour le joueur qui met tout en oeuvre pour retrouver la forme et enfin aider ses coéquipiers sur le terrain. Et pour remettre du baume au coeur de l'Espagnol, rien de mieux qu'un beau moment en famille, aux côtés de sa femme Pilar Rubio et de leurs quatre garçons, Sergio (né en mai 2014), Marco (né en novembre 2015), Alejandro (né en mars 2018) et Maximo (né en juillet 2020).

Dimanche dernier, il y avait quelque chose à fêter puisque le petit Marco a eu 6 ans. L'occasion pour Sergio Ramos d'organiser de belles célébrations pour son fils, comme il l'a montré sur Instagram. Très populaire sur les réseaux sociaux, le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé compte 48,4 millions d'abonnés et il leur a dévoilé les contours de ce bel après-midi en famille.

Dans une courte vidéo que Pilar Rubio a également partagée sur son compte, on peut voir la famille au grand complet entonner en choeur la version espagnole de "Joyeux anniversaire". Le couple avait mis les petits plats dans les grands avec un thème imaginé autour du jeu vidéo Brawl Stars. "Notre doux, sensible et affectueux Marquito a 6 ans", écrit en commentaire Sergio Ramos.

Une plateforme gonflable avait même été prévue pour amuser les enfants pendant cette belle fête ensoleillée et Sergio Ramos n'hésite pas à faire une belle déclaration d'amour à Marco. "Tes frères et tes parents t'aiment à la folie, mon fils, et nous espérons que tu ne perdras jamais, jamais ce sourire, cette gentillesse et cette tendresse qui rendent la vie heureuse. Joyeux anniversaire mon blond !", ajoute-t-il à son message.