Diaporama Sergio Ramos et Pilar Rubio mettent le paquet pour les 6 ans de leur fils Marco

Sergio Ramos et Pilar Rubio mettent le paquet pour les 6 ans de leur fils Marco

Sergio Ramos avec Pilar Rubio et leurs enfants Alejandro, Marco et Sergio - Première du documentaire "Le coeur de Sergio Ramos" à Madrid.

Photos de l'anniversaire du fils de Sergio Ramos et Pilar Rubio.

Photos de l'anniversaire du fils de Sergio Ramos et Pilar Rubio.

Photos de l'anniversaire du fils de Sergio Ramos et Pilar Rubio.

9 / 14

Pilar Rubio et son mari Sergio Ramos - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa "The Best" 2019 à la Scala à Milan, Italie le 23 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage