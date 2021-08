Sergio Ramos : Sa femme Pilar incendiaire en string

Le PSG n'a pas seulement recruté l'un des meilleurs défenseurs de l'Histoire en prenant Sergio Ramos, il a également eu la chance de voir débarquer Pilar Rubio, la femme de ce dernier. Avec un recrutement cinq étoiles qui a notamment vu arriver Lionel Messi dans la capitale, le Paris Saint-Germain s'avance comme l'un des grands favoris à la victoire finale en Ligue des champions cette année. Pour y arriver, il pourra compter sur l'ancien patron du Real Madrid en défense, qui quitte Benzema et Zidane pour Mbappé et Neymar.

Le joueur de 35 ans a débarqué à Paris début juillet avec sa femme Pilar et ses quatre enfants pour une journée complètement folle. Si le joueur risque de faire parler de lui sur le terrain, sa compagne agite plutôt les réseaux sociaux. Actrice, journaliste et présentatrice de télévision, la belle brune de 43 ans est très populaire sur Instagram puisqu'elle compte 6,2 millions d'abonnés. Très active, elle vient de publier une superbe photo qui laisse apparaître sa plastique parfaite dans une tenue très suggestive. Habillée d'un string noir et d'un soutien-gorge de la même couleur, Pilar est époustouflante ! Une publication postée ce vendredi 20 août et qui a semble-t-il déjà bien plu aux abonnés de Pilar puisqu'ils sont près de 100 000 à avoir aimé la photo en moins de deux heures.