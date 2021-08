Nice-Marseille : Dimitri Payet violemment touché par des projectiles, incroyables scènes de combat

Les joueurs marseillais sont venus à la rescousse de leur coéquipier, visé par des projectiles depuis le début du match, et la situation s'est envenimée. Des supporters ultras de Nice ont alors fait irruption sur le terrain et des bagarres ont éclaté entre joueurs et supporters. Les staffs et les joueurs des deux équipes sont arrivés et de véritables scènes de combat de rue se sont déroulées sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le stade de l'OGC Nice. L'arbitre a bien évidemment interrompu la partie, mais les échauffourées ont continué de plus belle sur le terrain. L'entraîneur de l'OM, l'Argentin Jorge Sampaoli, a dû être retenu par plusieurs personnes tant il souhaitait en découdre avec les supporters adversaires.