Arkadiusz Milik amoureux : la star de l'OM officialise avec sa nouvelle compagne, une bombe !

L'Europe a toujours été dans l'ADN de l'Olympique de Marseille et même si le club ne joue que la troisième compétition européenne cette année, loin de son rival de toujours le PSG, qui a réussi une grande performance contre le Real Madrid, le club compte bien faire bonne figure. Pour cela, il pourra compter sur son maître à jouer Dimitri Payet, mais également sur son attaquant vedette, Arkadiusz Milik. Le Polonais, arrivé au club en janvier 2021, n'a pas encore le rendement espéré, même si les derniers matchs laissent entrevoir une belle amélioration.

En couple pendant plusieurs années avec le mannequin polonais Jessica Ziolek qu'il a rencontré en 2013, Arkadiusz Milik vient d'officiliser sur Instagram sa relation avec une autre compatriote, Agata Sieramska. La jeune femme de 27 ans, le même âge que le footballeur, est populaire sur les réseaux sociaux puisqu'elle compte plus de 91 000 abonnés. Sur la photo partagée par le tout nouveau couple, on peut voir les deux amoureux tout sourire lors d'une sortie au restaurant. La jolie photo en noir et blanc montre bien toute la complicité qui existe déjà entre eux.

Une officialisation qui a beaucoup plu puisque la publication a déjà reçu plus de 68 000 likes depuis le jour de sa sortie, c'est-à-dire la Saint-Valentin ! Si les performances d'Arkadiusz Milik s'améliorent sur le terrain, c'est peut-être en partie grâce à la belle Agata. Anna, la femme de l'autre star de la sélection polonaise, Robert Lewandowski, n'a pas hésité à leur laisser quelques emojis de félicitation en commentaire.