Robert Lewandowski nommé au Ballon d'Or : qui est sa femme, la sublime Anna ?

Cette année sera peut-être la bonne pour Robert Lewandowski. Grand favori du Ballon d'Or l'an dernier, le Polonais de 33 ans a vu les organisateurs du trophée annuler l'édition en raison de la pandémie mondiale et des nombreux matchs reportés ou annulés. Mais cette année, il fait bel et bien partie des favoris aux côtés de Lionel Messi ou encore Karim Benzema. Auteur d'une saison admirable avec 50 buts en seulement 40 matchs, l'attaquant du Bayern Munich a une nouvelle fois montré son efficacité redoutable sur le terrain.

Si tout va pour le mieux côté terrain, il semble que ce soit la même chose dans la vie privée du coéquipier de Lucas Hernandez et Kingsley Coman. Ce dernier est en couple depuis plusieurs années avec la ravissante Anna Lewandowska, avec qui il s'est marié en 2013. Ensemble, les deux amoureux ont eu deux filles, Klara (née en mai 2017) et Laura (née en mai 2020). Si Robert Lewandowski est un sportif de renommée internationale, sa femme n'est pas mal non plus !

En effet, Anna est une ancienne athlète Polonaise de très haut niveau, mais dans un autre sport, le karaté. La jeune femme de 33 ans a remporté de nombreuses médailles dans des championnats d'Europe et du monde. À la fin de sa carrière en 2013, elle s'est reconvertie comme nutritionniste. Très populaire sur les réseaux sociaux, la belle brune compte 3,4 millions d'abonnés sur son compte Instagram. On l'a voit d'ailleurs beaucoup à l'entraînement ou avec ses deux filles. Elle aime également poster des photos d'elle et de son mari, toujours très apprêté.