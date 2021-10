Kingsley Coman de retour à Paris : il s'offre une coupe très surprenante pour la Fashion Week

Les joueurs de foot et la mode font souvent bon ménage, surtout lorsqu'on est à Paris. Si on sait que Neymar aime beaucoup prendre place au premier rang des défilés, on a également vu Marco Verratti et sa compagne cette année au show Balmain. Si la plupart viennent pour profiter du spectacle et des très nombreuses stars qui y assistent, cette année, Kingsley Coman avait un rôle plus important.

Ancien joueur du PSG, parti à la Juventus puis au Bayern Munich, le sportif de 25 ans était à Paris la semaine dernière en tant qu'ambassadeur de la marque CHMPS ?! PARISSE. Décidé à marquer les esprits lors du défilé qui avait lieu au Normandy Hôtel, le joueur de l'équipe de France est passé chez son coiffeur et il en est ressorti avec une coupe de cheveux pour le moins marquante. À l'arrière de son crâne, sur le côté gauche, Kingsley Coman s'est fait tailler dans les cheveux un point d'interrogation et un point d'exclamation, soit deux des symboles de la marque qu'il représente.

C'est la compagne du joueur, Sabrajna Duvad, qui a dévoilé la nouvelle coupe de son homme en story sur Instagram. À l'arrière d'une voiture, le jeune sportif pose fièrement devant l'appareil de la belle Suédoise, qui a tagué Kingsley ainsi que CHMPS ?! PARISSE sur la photo. Visiblement heureux de son nouveau rôle, le natif de Paris apprécie d'être de retour dans la capitale. "J'aime être ici, c'est un autre univers, j'apprends beaucoup. C'est un style qui me correspond vraiment et avant d'être ambassadeur, je suis avant tout un fan de la marque", indique-t-il en interview au Parisien.