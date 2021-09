Presnel Kimpembé trompé par sa compagne Sarah ? Des mots énervés pour (presque) tout clarifier

3 matchs et autant de victoires avec le PSG, 3 autres rencontres pour 2 nuls et une victoire en équipe de France, Presnel Kimpembé réalise un bon début de saison ! Le footballeur se retrouve malgré lui au coeur d'un scandale extra-sportif. Se serait-il séparé de sa compagne après qu'elle l'a trompé ? Insulté sur les réseaux sociaux, l'intéressée réagit.

"C'est fini avec le père de tes enfants ? Mais pourquoi ?", "C'est fini toi et Kimpembé ?", "Elle a même supprimé les photos avec lui", peut-on lire dans les commentaires des dernières publications de Sarah. Les internautes soupçonnent la jeune femme et son compagnon Presnel Kimpembé d'avoir discrètement mis fin à leur relation. La cause ? Toujours selon des utilisateurs, Sarah aurait trompé le défenseur du PSG et des Bleus.

Face aux questions insistantes et commentaires déplacés d'abonnés, Sarah a réagi. Dans sa story du 8 septembre 2021, elle écrit : "Comme vous le savez, je ne suis pas du genre à étaler ma vie privée et encore moins lorsqu'il s'agit de mon couple. Et au regard des idioties que certaines personnes débitent, j'ai bien fait de toujours nous préserver ! Mais depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent à mon sujet. Cela ne m'atteignait pas plus que ça, jusqu'à recevoir dans mes dm et sous mes publications des messages de personnes venant m'insulter ouvertement, et tenant des propos graves car ils pensaient que la raison pour laquelle 'je ne serais plus avec le père de mes enfants' serait que je l'aurais trompé."