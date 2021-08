PSG-Strasbourg : Benjamin Castaldi avec sa sublime belle-fille, Teddy Riner avec sa compagne

Les supporters sont de retour en masse au Parc des princes, tout comme les VIP.

Samedi 14 août 2021, le PSG affrontait Strasbourg à domicile et la soirée annoncée comme exceptionnelle, voire historique, a tenu toutes ses promesses. Un évènement qui a attiré plus de 49 000 personnes, la capacité du Parc des princes, parmi lesquelles Benjamin Castaldi.

L'animateur de 51 ans n'a pas vécu ce grand moment seul mais accompagné d'un membre de sa famille. Le chroniqueur vedette de Touche pas à mon poste (C8) - qui fera sa grande rentrée avec l'ensemble de l'équipe de Cyril Hanouna dans deux semaines - a été photographié dans les tribunes avec une ravissante jeune femme qui n'était autre que sa belle-fille Louise, l'une des deux filles de sa femme Aurore. Avant de fonder une famille avec Benjamin Castaldi et accueillir l'adorable petite Gabriel, Aurore Aleman a eu deux filles lors d'une précédente union : Jade et Louise, donc. L'animateur a lui-même eu trois autres enfants avant de rencontrer celle qui le comble de bonheur et qu'il a épousée il a bientôt cinq ans dans le Sud de la France (ils se sont mariés le 27 août 2016). Benjamin Castaldi est le papa de Julien, Simon (nés de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (fruit de son ancien mariage avec Flavie Flament). Mais c'est avec sa belle-fille Louise qu'il a découvert pour la toute première fois Lionel Messi sur la pelouse du Parc des princes, pour sa présentation officielle.

Elégant en chemise blanche et veste noire, lunettes de soleil sur le nez (indispensables en une si belle journée d'été), Benjamin Castaldi n'a pas caché son plaisir de voir la star argentine de 34 ans. Les frissons étaient au rendez-vous pour sa présentation officielle. La star du PAF et sa belle-fille ont également vu Kylian Mbappé se faire huer à plusieurs reprises, les supporters parisiens lui reprochant son incertitude quant à la suite de son aventure avec le PSG. Le mercato court jusqu'au 31 août prochain et tout est alors possible.