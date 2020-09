Benjamin Castaldi gaga devant l'éveil de son fils Gabriel : craquante photo

Aurore Aleman n'a de son côté toujours pas réagi à la naissance de Gabriel, mais là encore, Benjamin Castaldi a pris les devants. Récemment, il partageait une tendre photo de sa moitié en train de donner le sein à leur enfant. L'occasion de constater au passage que mère et fils avaient pu retrouver la chaleur de leur nid douillet. Information qu'a pu confirmer l'animateur lundi 31 août lors de la reprise de Touche pas à mon poste sur C8, livrant dans la foulée de premières confidences sur ce bouleversement dans sa vie.



Le nourrisson est d'ores et déjà sûr d'être bien entouré puisqu'il a atterri dans une belle et grande famille recomposée. Rappelons que Benjamin Castaldi a déjà trois fils : Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de sa relation passée avec son ex-femme Valérie Sapienza, et Enzo (16 ans), issu de son mariage avec Flavie Flament. De son côté, Aurore Aleman a deux filles : Jade (19 ans) et Louise (15 ans), toutes les deux nées d'une précédente relation.

On a hâte de voir des images de la rencontre de tout ce beau monde avec bébé !