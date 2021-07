Pierre Ménès évincé de Canal+ : un accord financier trouvé

Nouveau carton rouge chez Canal+ ! Après les licenciements de Sébastien Thoen ou encore de Stéphane Guy, la chaîne cryptée a décidé de se séparer d'une autre de ses grandes figures, à savoir Pierre Ménès.

Le consultant sportif du Canal Football Club de 57 ans, déjà en retrait de l'antenne depuis le mois d'avril dernier, ne reviendra pas à la rentrée prochaine pour la première fois en douze ans de service. Une décision qui est le résultat d'une enquête interne menée par la direction de Canal+ à son encontre après des accusations de comportements sexistes avancées dans le documentaire de Marie Portonalo Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, diffusé en mars dernier.

D'après les informations de nos confrères de L'Equipe, Pierre Ménès et le groupe "ont finalement trouvé un accord financier" pour acter son départ. En cas de mésentente sur le sujet, le journaliste envisageait de porter l'affaire devant les prud'hommes pour réclamer une forte indemnité.

Pour rappel, dans des scènes du documentaire coupées au montage et dévoilées par Les Jours, Pierre Ménès n'exprimait aucun remord vis-à-vis de deux gestes jugés déplacés. Le premier datait de 2011 et concernait Isabelle Moreau, qu'il avait embrassé sur la bouche. Et le deuxième fut en 2016. Le spécialiste du foot avait, selon Marie Portolano, soulevé sa jupe en plateau devant un public. Par la suite, une autre séquence embarrassante avait refait surface : celle où il embrassait sur la bouche Francesca Antoniotti dans l'ancienne émission de C8 Touche Pas à Mon Sport. Le mari de Mélissa avait présenté son mea culpa dans Touche pas à mon poste quelques jours plus tard mais déjà à ce moment-là, Canal+ l'avait écarté de l'antenne le temps de mener son enquête.

Ni Canal+ ni le principal intéressé n'ont voulu réagir à la nouvelle.