Pierre Ménès évincé définitivement de Canal + ? Sa femme Mélissa monte au créneau

Sortie de terrain pour Pierre Ménès ? Selon les informations du Parisien, le journaliste de 57 ans ne sera pas de retour sur Canal+ la saison prochaine. Une annonce à laquelle son épouse Mélissa n'a pas tardé à réagir en story Instagram, le 17 juin 2021.

Pierre Ménès aurait aimé faire son grand retour sur la chaîne cryptée à la rentrée. C'est ce qu'il aurait demandé jeudi dernier à la direction. Mais, d'après Le Parisien, c'est mission impossible. Nos confrères expliquent que Canal+ a fait le choix d'évincer définitivement le consultant sportif du Canal Football Club, qui est absent depuis mars. "Le match va se jouer maintenant entre les avocats des deux parties", précise le média. Il évoque également un "accord à l'amiable", plus ou moins subi. "Pierre est soucieux et demande des conseils", aurait confié l'un des proches du mari de Mélissa. En cas d'impasse, il envisagerait de porter l'affaire devant les prud'hommes et de demander à Canal + une forte indemnité.

Selon certains, ce départ fait suite au retrait de Canal + des droits télé de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Pour d'autres, il serait également en lien avec l'affaire au coeur de laquelle se trouve Pierre Ménès et dont les conclusions sont attendues fin juin, début juillet. Si pour l'heure, le principal intéressé ne s'est pas exprimé, sa femme Mélissa a posté en story : "La presse de nos jours, c'est des putes à clic. A bon entendeur !!!"

Tout a commencé au lendemain de la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, de Marie Portolano, le 21 mars. La nouvelle recrue de M6 revenait sur le jour où Pierre Ménès avait soulevé sa jupe en 2016, ainsi que sur le moment où il avait embrassé Isabelle Moreau par surprise, en 2011. Deux scènes qui ont été coupées au montage comme l'avait dévoilé Les Jours. Malgré ses excuses sur le plateau de Touche pas à mon poste et sur Twitter, le journaliste a continué de faire polémique. Pendant ce temps, la chaîne a débuté une enquête interne afin de faire la lumière sur cette affaire.