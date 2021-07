Teddy Riner, papa comblé : il a "tanné" sa compagne pour avoir un deuxième enfant

Le grand jour est enfin arrivé ! Ce vendredi 23 juillet 2021 débutent les Jeux Olympiques de Tokyo. Un événement d'autant plus attendu qu'il devait se tenir l'an dernier, avant d'être reporté d'un an en raison de la crise sanitaire. Ce report a mis la détermination et la forme de Teddy Riner à rude épreuve, comme il a pu le confier lors du documentaire qui lui était consacré sur France 2 jeudi soir. Dans Teddy Riner, la quête, le judoka de 32 ans a également laissé voir sa vie de famille avec sa compagne Luthna Plocus. L'occasion de voir à quel point le sportif s'épanouit dans son rôle de père.

Teddy Riner est l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Eden, âgé de 6 ans. L'athlète a également une petite fille baptisée Isis, née en octobre 2018. Un deuxième enfant qu'il a longtemps attendu ! "Avoir un deuxième enfant, c'est comme une victoire pour moi. Pendant quatre ans j'ai tanné madame", le sportif a-t-il notamment confié, lors de la diffusion d'images le montrant à la maternité ou jouant avec Isis lorsqu'elle n'avait que quelques mois. Les confinements successifs ont permis à Teddy Riner de passer de longs moments privilégiés avec ses enfants, chose qui ne serait peut-être pas arrivée dans un contexte de vie sportive normale.

"Je pense qu'en 10 ans, on ne s'est jamais autant vus, Luthna Plocus a-t-elle expliqué. Découvrir un format familial classique quoi. Se voir le matin, se revoir le midi et se revoir le soir. Waouh !" Après une pause qui lui a fait le plus grand bien, Teddy Riner a entamé une remise en forme intensive rythmée par des hauts, des bas, et quelques douloureuses défaites...