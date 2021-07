Teddy Riner aux JO : sa femme évoque comme rarement leur vie de famille

C'est l'un des athlètes français les plus dominants de l'Histoire. Double champion olympique de judo, Teddy Riner s'attaque à un défi encore jamais atteint : devenir triple médaillé d'or lors des Jeux Olympiques qui débutent dans quelques jours au Japon, le pays qui a inventé ce sport. Une victoire aussi forte que symbolique et qui placerait inévitablement le colosse de 2m04 au panthéon des plus grands sportifs de tous les temps.

Un défi de taille et qui a demandé au judoka de 32 ans de sacrés efforts et notamment une perte de poids spectaculaire ! Ce mercredi 21 juillet, Le Parisien s'intéresse au parcours de Teddy Riner sur ces derniers mois et ils ont notamment interrogé celle qui partage sa vie depuis de nombreuses années maintenant, Luthna Plocus. Obligé de suivre un régime alimentaire très strict, le guadeloupéen a reçu les menus d'un chef pendant plusieurs mois. "Quand tu reçois tes plats dans des boîtes, il faut avoir la volonté de manger et pas autre chose, ça, c'est le travail mental", assure Luthna.

La période actuelle et les nombreux confinements ont rendu la préparation de Teddy Riner très particulière, lui qui est habitué à faire des stages un peu partout sur la planète. Il a donc passé beaucoup de temps à la maison avec Luthna et ses enfants, Eden (7 ans) et Isis (2 ans). "On n'a jamais passé autant de temps ensemble que ces derniers mois. On a longtemps mis notre vie privée sous cloche, j'étais déconnectée de ce qu'il vivait", dévoile-t-elle à nos confrères.

Si leur vie de famille, longtemps séparés l'un de l'autre, a parfaitement fonctionné pendant des années, Luthna se rend bien compte que ce n'est plus vraiment possible aujourd'hui. "Je ne peux plus rester dans ma bulle, je ne suis plus toute seule, on a désormais une vie de famille. Eden est très demandeur, c'est essentiel pour lui d'être avec son papa", évoque-t-elle.