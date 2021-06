Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus : couple mignon à Roland-Garros pour une finale haletante

Cette année encore, l'amour était au rendez-vous à Roland-Garros ! Teddy Riner et son épouse Luthna comptent parmi les nombreux couples à avoir assisté aux matchs du tournoi de tennis. Le judoka français a attendu le dernier jour et la rencontre la plus prestigieuse pour en regoûter la ferveur...

Roland-Garros s'est achevé ce dimanche 13 juin 2021, sur la finale simple messieurs qui opposait Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. Les deux athlètes se sont livrés une bataille sans merci sous un ciel bleu et un soleil radieux, sur le court Philippe-Chatrier. En tribunes, Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus ont assisté à leurs échanges.