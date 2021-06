Constance Jablonski : Roland-Garros romantique avec son chéri champion du monde

Constance et Matthias sont en couple depuis près de 3 ans. Ils ont officialisé leur romance en juillet 2018 sur les réseaux sociaux. Depuis, ils y échangent régulièrement des déclarations ou des blagues, et permettent à des milliers d'internautes de suivre l'évolution de leur relation.

En 2019, Constance révélait à l'édition française du magazine Elle les dessous de cette histoire d'amour, rythmée par les moments d'éloignement (pour raisons professionnelles) et les retrouvailles. "On se donne des rendez-vous un peu n'importe où et au dernier moment, compte tenu de nos plannings respectifs, mais on arrive à se voir très souvent. C'est formidable d'être avec quelqu'un qui connaît et comprend le rythme de ces métiers atypiques", confiait le mannequin de 30 ans.

Dans le même magazine, sa mère avait eu un mot pour Matthias, le petit ami de sa fille. En référence aux tatouages du cycliste, elle avait confié : "On va attendre que tu fasses un bébé à ma fille et, promis, je me ferai tatouer son prénom."