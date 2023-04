Constance Jablonski maman : cette sublime photo de son bébé quelques jours après sa naissance

La belle blonde qui avait fait sensation lors du défilé Etam en septembre dernier en défilant enceinte partageait quotidiennement sa grossesse auprès de ses nombreux followers sur les réseaux sociaux.

Depuis son accouchement, Constance Jablonski tente de concilier sa vie de jeune maman, de top model mais également de femme d'affaire. En effet, en 2022, Constance Jablonski a lancé sa marque de boisson pétillante French Bloom avec son amie de longue date Maggie-Frerejean-Taittinger.

Du côté du papa, "le Goat du BMX" a préféré garder ses moments précieux de vie de famille pour lui et ne partage que les temps forts de la carrière de sa compagne ainsi que ses dernières expériences en tant que star de BMX sur sa page Instagram.

En couple depuis près de six ans, les jeune parents ont officialisé leur romance en juillet 2018 sur les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux se sont montrés à de nombreuses reprises sur leur compte Instagram ou lors d'événements publics tels que le tournoi de Roland-Garros ou la Fashion Week de Paris. Cependant, en 2019, Constance Jablonski avait dévoilé dans les pages du magazine ELLE le rythme parfois intense de leur relation mise à rude épreuve avec leurs vies professionnelles respectives, "On se donne des rendez-vous un peu n'importe où et au dernier moment, compte tenu de nos plannings respectifs, mais on arrive à se voir très souvent. C'est formidable d'être avec quelqu'un qui connaît et comprend le rythme de ces métiers atypiques", témoignait-elle.

Malgré leur style de vie pour le moins... agité, les amoureux semblent avoir pris du recul et avoir ralenti la cadence afin de profiter de cette nouvelle aventure qui demande beaucoup de temps.