Léna Situations en string et fesses apparentes, Thylane Blondeau divine en body transparent pour Etam

Décidément, elle assiste à tous les plus gros évènements du monde entier. Après avoir fait les belles heures du Met Gala de New York, respectant à la ligne la thématique de cette année 2022 "In America: An Anthology of Fashion", Léna Mahfouf, alias Léna Situations, participe bien évidemment à la Fashion Week de Paris. Le mardi 27 septembre, la vidéaste et influenceuse la plus puissance de France s'est effectivement rendue dans le 3e arrondissement de Paris pour assister au défilé Etam Live Show dans les jardins des Archives Nationales. Elle était, comme à son habitude, très bien entourée.

Ewan Nataf, Marcus, Solène, Oli - du duo musical Big Flo et Oli - et Cyndie étaient là pour profiter de la soirée avec Léna Situations, tout comme le papa de la jeune femme. Dans un total look orange, cette dernière a fait sensation et pour cause : ceux qui se sont retrouvés derrière elle ont eu droit à une bien jolie vue, à l'aide d'un tissu très transparent et d'un string accordé au reste de la tenue. Bien sûr, les beautés n'étaient pas seulement assises au front raw, lors du défilé Etam Live Show. Léna Mahfouf a eu l'occasion de croiser de nombreuses anciennes gagnantes du concours Miss France, mais aussi, sur le catwalk, les mannequins sélectionnées par la maison française spécialisée en lingerie.

Sur le podium, les spectateurs ont effectivement reconnu beaucoup de visages. Les traits inoubliables de Thylane Blondeau, qui a défilé à deux reprises dans deux toilettes affriolantes, mais aussi ceux de Mélodie Vaxélaire ou encore de Constance Jablonski, qui a affronté le stress et la foule malgré sa grossesse. En couple avec le champion de BMX Matthias Dandois depuis l'année 2018, le modèle de 31 ans avait effectivement annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant, sur les réseaux sociaux, à la fin du mois de juin 2022. "Mon summer body n'a jamais été aussi prêt", plaisantait-elle en partageant une photographie de son baby bump. Si l'on en croit l'évolution de sa silhouette, depuis, bébé devrait très prochainement pointer le bout de son nez. Loin des podiums de la Fashion Week, évidemment.