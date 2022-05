Lena Situations : Sublime princesse du Met Gala, elle impressionne et marque l'histoire !

Sur Instagram, elle avait montré toute son excitation de devenir la première influenceuse française à arpenter ce tapis rouge si incroyable, et a publié plusieurs photos d'elle avec la légende "Est-ce un rêve ?", signe qu'elle n'a sûrement pas encore bien réalisé tout ce qu'il s'est passé ! Il faut dire que celle qui sort avec Seb la Frite depuis quelques mois, était invitée grâce à YouTube mais qu'elle ne cesse de collaborer avec de nombreuses marques ces derniers mois.

L'une des plus prestigieuses ? La maison Dior, avec qui elle a signé un énorme contrat et qui lui a permis de devenir l'une des influenceuses les plus puissantes du monde. Interviewée par Vogue, le New York Times et en Une de différents magazines, elle ne cesse d'aller plus haut et vit désormais depuis quelques semaines à Los Angeles avec son petit ami.

Récemment, elle avait déjà impressionné par ses looks à Coachella, où elle s'était rendue en amoureux et avec une bande d'amis. Habillée en combinaison noire très sexy pour le concert de Dua Lipa, elle avait également choisi plusieurs tenues plus colorées (dans le style du festival) pour les autres jours.

On a hâte de voir ses prochains choix modes, elle qui a sans doute pu s'inspirer des mannequins qui l'entouraient pour le Met Gala. Egalement présentes, les soeurs Kardashian-Jenner au grand complet avaient choisi des robes très particulières, Kim Kardashian copiant même Marylin Monroe. Mais celle qui a le plus marqué, c'est bien Blake Lively : dans une incroyable robe Versace, elle a même impressionné son mari Ryan Reynolds à son bras !