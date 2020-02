Léna Situations en couple avec Seb : son idylle dévoilée sans son accord

Depuis toujours, Léna Situations s'efforce d'être la plus transparente possible avec sa communauté, dont elle est très proche. Dans ses vidéos, elle évoque sa vie privée, ses amis, sa famille, mais également ses relations amoureuses. Après avoir évoqué sa rupture douloureuse cet été, la talentueuse vidéaste avait décidé de quasiment tout raconter de sa nouvelle relation, sans toutefois dévoiler l'identité de celui qui partage sa vie.

Un droit que lui a retiré le compte Instagram Gossip YouTube, qui a dévoilé plusieurs "preuves" de son idylle avec un autre vidéaste (et désormais artiste), Seb, qui s'était fait connaître sous le pseudonyme de Seb la Frite. Problème : ce compte assurait depuis toujours respecter la volonté des personnes qui ne voulaient pas afficher leur couple.

Après une escalade sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où de plus en plus de personnes faisaient des threads sur leur relation, Léna Situations et Seb ont repris le contrôle. L'égérie et créatrice de chez Jennyfer a dévoilé le mardi 18 février 2020 une photo d'elle et de son compagnon, officialisant ainsi leur relation.

"J'ai reçu des pressions de comptes de gossip qui ne peuvent s'empêcher de parler de nos bulles privées pour quelques like, c'est nul... je voulais pas en parler comme ça, j'avais envie d'être celle qui vous l'annonce entre nous. Ça me fait chier d'être dans ce mood énervée/triste pour vous l'annoncer, alors que ce monsieur me rend bien trop heureuse depuis cinq mois sa mère", a-t-elle expliqué.

"Seb miskine tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, bienvenue dans mon monde", a-t-elle ajouté. Léna Situations a reçu un soutien incroyable de la part de sa communauté et de ses amis les plus proches. Mayadorable, Bilal Hassani, Sparkdise, Johan Papz, Pierre Croce, Carla Ginola et tant d'autres lui ont adressé des mots de soutien.

Le compte Gossip YouTube a reçu une vague de commentaires désapprobateurs avant de passer son compte en privé. Léna Situations a ensuite demandé à sa communauté de ne pas harceler la personne derrière ce média. "Merci de ouf pour votre bienveillance, cependant, ça ne sert à rien d'être méchant avec gossip YouTube. Le but de tout ça, c'est de comprendre que chacun a des petits bouts de vie privée qu'il veut garder pour lui, ne lui faites pas ce que je n'ai pas aimé qu'il me fasse", a-t-elle indiqué sur Twitter.