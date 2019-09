Léna Situations évoque sa rupture : "Je pouvais pas faire semblant d'aller bien"

Les fans de Léna Situations le savent et l'attendent. Chaque jour du mois d'août depuis trois ans, à 20h50 ("comme les films du dimanche soir"), leur youtubeuse préférée sort un vlog, vidéo qui retrace sa journée. Jeune CEO gérant d'une main de maître sa carrière, Léna Mahfouf (21 ans) filme, monte et publie elle-même ses vlogs sur sa chaîne. Un important travail abattu qui porte ses fruits : des vidéos en tendances, au moins 600 000 vues par contenu et 800 000 abonnés.

Absolument tout ce qu'il se passe dans sa vie (pour peu que ça survienne au mois d'août) est retranscrit dans ces vlogs, même les moments compliqués. "Aujourd'hui, mon chéri et moi, on s'est séparés. C'est une relation, comme vous le savez certainement, qu'on n'a jamais mise en avant sur les réseaux sociaux. C'était pas notre truc, tout simplement. Il fallait le dire une bonne fois pour toutes, comme un pansement", confiait la grande amie de Bilal Hassani et de Sparkdise dans une de ses vidéos. Une séparation publique forcément délicate, la relation de la vidéaste et du fameux Guillaume ayant tout de même duré six ans.

"Les gens sont investis dans ma vie privée"

Un aléa de la vie compliqué à gérer, qu'elle a évoqué lors de son passage dans L'Instant M, sur les ondes de France Inter, le 6 septembre 2019. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu croire, Léna Situation n'a pas annoncé sa rupture le jour même où elle est survenue. "Ça ne s'est pas passé comme ça, il y avait un petit passé quand même. C'est pas du jour au lendemain qu'on a fini une relation de six ans. Il y a eu des discussions avant, etc. Du coup, c'est pas non plus quelque chose qui était genre 'On se sépare d'un coup, hop, c'est fini'. Y a eu de la réflexion", explique l'égérie Jennyfer de 21 ans.

"Ma vie, c'est d'être sur les réseaux sociaux où les gens sont investis dans ce qu'il se passe dans ma vie privée, même si je n'affichais pas ma relation. Beaucoup de youtubeuses le font, j'avais décidé de ne pas le faire pour éviter ce genre de choses. Comme là, c'était le mois d'août, j'avais encore plein de vidéos à filmer et à monter tous les jours, je ne pouvais pas faire semblant d'aller bien, de sourire", conclut Léna Situations. Comme toujours, elle a pu compter sur le soutien de ses amis et de sa communauté dévouée durant cette période délicate.