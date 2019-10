Carla Ginola, sublime avec son compagnon pour "La vérité si je mens"

La Vérité s'apprête à nouveau à être dite dans les salles obscures. Mais elle ne sortira ni de la bouche des enfants ni de celles du casting originel composé de Richard Anconina, Vincent Elbaz ou Bruno Solo. Bien qu'il s'agisse du troisième opus de la saga culte, ce nouveau long métrage se déroulera dans le passé, aux origines de la petite bande du quartier du Sentier. En lieu et place des visages connus du public, Mickaël Lumière jouera Dov, Jeremy Lewin incarnera Yvan, Yohan Manca et Anton Csaszar seront les cousins fictifs Serge et Patrick Abitbol.

Juste avant la sortie française du film, les comédiens à l'affiche de La Vérité si je mens ! Les Débuts se sont réunis à l'occasion d'une projection exceptionnelle le 15 octobre 2019, dans la mythique salle du Grand Rex de Paris. Pour y assister avant le commun des mortels, la jolie Carla Ginola avait opté pour un crop top écarlate associé à un jean noir fendu au niveau des tibias. La jeune femme de 25 ans était venue main dans la main avec son compagnon de longue date, Adrien Erka. Également présents Bruno Solo et Élie Semoun, pour soutenir leurs successeurs, Frank Delay, mais aussi Gilbert Melki et Gérard Bitton, le duo de scénaristes de l'époque qui passe désormais à la réalisation.

Retour sur leur histoire d'amour

Partenaire de Jordan Mouillerac dans la neuvième saison de Danse avec les stars, Carla Ginola partage sa vie avec Adrien Erka. Très discrète à propos de sa vie privée, la belle influenceuse s'affiche en de très rares occasions avec sa moitié. Ensemble à la maison comme au travail, ils ont collaboré sur une ligne de vêtements sous le nom de BadCode, dont la collection printemps-été 2019 a été révélée au mois d'avril dernier. Cette jolie histoire d'amour fait suite à un traumatisme sentimental de jeunesse, la fille de David Ginola ayant perdu l'un de ses premiers fiancés, décédé le jour de ses 18 ans à elle...