Bilal Hassani : Tenue fluo et déhanché pour fêter son concert à l'Olympia

Tout semble sourire à Bilal Hassani, qui s'apprête donc à prendre la route pour poursuivre sa tournée française, longue d'une dizaine de dates. Il y a quelques semaines, il a dévoilé sa première autobiographie, Singulier, qui retrace "l'histoire d'un enfant humilié devenu Roi". Le 10 octobre 2019, le représentant de la France à l'Eurovision a enfin sorti son projet, Monarchie absolue, avec Alkpote, rappeur français connu pour ses textes bruts (et son amour pour le terme "pute").

Après le succès du titre, Bilal Hassani et Alkpote ont annoncé vouloir lancer un projet de série, intitulée FLICS. Ils ont fait appel à la générosité de leurs communautés respectives afin de réunir 20 000 euros pour produire la fiction, qui sera disponible gratuitement sur YouTube si le crowdfunding fonctionne. L'étonnant duo propose même des lots spéciaux pour chaque don. Si vous donnez plus de 49 euros, vous pourrez choisir entre une mèche de cheveux de Bilal Hassani ou "un sachet avec un mégot" d'Alkpote (et tout un tas d'autres cadeaux comme des T-shirts et autocollants). Plus de 2 7000 euros ont déjà été récoltés.